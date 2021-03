Wirkt sich meine Ex-Beziehung auf meine neue aus?

Eine Art von Selbstschutz also, damit man sich vom neuen Partner nicht an die gescheiterte Beziehung erinnert fühlt. Auch was die Charakterzüge angeht, sei es gut möglich, dass man sich einen Partner sucht, der ganz anders tickt als der vorherige. Ausgeglichen statt aufbrausend, Ruhepol statt Partyboy. Doch das eigene Beuteschema ganz bewusst zu umgehen, hält Leipold für bedenklich: „Das finde ich unnatürlich und das hält man auch gar nicht lange durch, denn jeder hat sein ihm eigenes inneres Programm“, so Leipold. In vielen Fällen ist diese Umorientierung also nicht von langer Dauer.