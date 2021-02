Darfs zum Valentinstag eine Kakerlake sein?

Für wen ist es geeignet: Leute mit flexiblen Moralvorstellungen.

Wie geht es: In den USA gibt es eine Telefonnummer, bei der man anruft und via Anrufbeantworter ein Gebet an Satan hinterlassen kann. Betrieben wird das Ganze von „The Satanic Missionary Society of Olympia, Washington“. Und für Satan ist auch wirklich kein Wunsch zu mickrig. Eine Schülerin etwa rief an und hinterließ diese Nachricht: „Hey, ich hätte die Bitte, dass wir zu Satan beten, dass es heute Nacht schneit. Und vielleicht könnten wir auch meine ganze Universität verfluchen. Dann wäre keine Schule. Heil Satan!“ (Hier zum Nachhören). Mögliche Wünsche an den Fürst der Finsternis könnten in eurem Fall also sein: „Lieber Antichrist, bitte mach, dass Jan schlimmen Rückenhaarwuchs bekommt“ oder „Bejubelt Satan! Karos Nudeln sollen für immer verkocht sein“ oder ähnlich Teuflisches.

Rache-Skala: Nur vier Punkte. Es ist zwar bewundernswert hinterhältig, sich an die dunkle Seite der Macht zu wenden, allerdings weiß man wie bei jedem Gebet nicht, wie wirkungsvoll es ist.