Warum es auch in Freundschaften Liebeskummer gibt

Mittlerweile weiß ich: nicht so ganz. Auch ich habe schon eine herzzerreißende Trennung erlebt. Nur war es keine Liebesbeziehung, sondern eine Freundinnenschaft, von der ich mich löste. Und das war extrem schmerzhaft. Hätte es mir geholfen, wenn ich auch diese Trennung wie eine Liebes-Trennung behandelt hätte? Und wäre mir das wiederum leichter gefallen, wenn wir öfter darüber reden würden, dass es neben Liebeskummer auch Freund:innenkummer geben kann? Ich glaube: ja.

„Lucia war für mich wie eine Schwester“

Lucia, die eigentlich anders heißt, und ich kannten uns seit der dritten Klasse. Ich war eine ihrer ersten Freundinnen, nachdem sie aus dem Ausland nach Deutschland gekommen war. An ihrem ersten Tag an der neuen Schule ging ich zu ihr und sagte: „Hallo, ich bin Sheila Dierks, wollen wir Freunde sein?“. Seitdem waren wir mehr als zehn Jahre lang unzertrennlich. Mit Lucia trank ich mein erstes Bier, das wir heimlich von ihrem Vater aus dem Schuppen stibitzten. Wir fuhren gemeinsam das erste Mal alleine in den Urlaub und schließlich zogen wir auch zusammen in eine WG. Lucia war für mich wie eine Schwester, ihre Familie war auch meine, ich nannte ihre Mutter „Mummy“. Noch während wir zusammen wohnten, lernte Lucia dann ihren ersten festen Freund kennen. Es ging ganz schnell, von einen auf den anderen Tag waren die beiden ein Paar – ein Anfang, der unser Ende bedeutete. Denn Lucia verbrachte von nun an die meiste Zeit mit ihrem Freund, sie zogen gemeinsam in eine andere Stadt. Sie hatte einen neuen Mittelpunkt in ihrem Leben, in dem ich keinen Platz mehr fand.