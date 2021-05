Männer, sind eure Freundschaften anders als unsere?

Ich dagegen kann mich nicht fünf Minuten mit einer anderen Frau bei einem Bier unterhalten, ohne in den küchenpsychologischen Untiefen unserer Gemütsszustände zu versinken. Und ich will das auch so, finde das sogar richtig super. Nur so lernt man sich schließlich kennen und vertrauen. Was bringen mir Freundschaften mit Menschen, die nicht alles von mir wissen, mich nicht besser kennen als ich mich selbst? So geht Beziehung, dachte ich lange – und was die Jungs da trieben, war nur ein sehr langes, unnötiges Vorspiel, bis sie endlich „wirklich echte“ Freunde wurden.