Macht Ehrlichkeit die Liebe besser?

Es gibt Menschen, die behaupten, Geheimnisse täten einer Beziehung gut. Sehr viele Menschen. „Man muss nicht alles voneinander wissen“, sagen sie, und ich finde das plausibel. Bis mir meine Freundin Paula ein Buch in die Hand drückt. „Lies das!“, sagt sie. „Es verändert alles!“ Radikal ehrlich – verwandle dein Leben, sag die Wahrheit. „Was für ein Schwachsinn“, denke ich. Gut, Paula hat das vielleicht nötig, schließlich schiebt sie es schon seit Monaten vor sich her, ihrem Freund von ihrem Seitensprung zu erzählen. Ich bin ehrlich. Meilenweit von den mir von der Statistik attestierten, täglichen 200 Lügen entfernt. In meiner Beziehung sowieso, es ist schließlich eine offene. Da steht Ehrlichkeit am Anfang von allem. Höchstens in der größten Not greife ich zur Lüge, als Selbstverteidigungsmaßnahme, sozusagen. Seltenst mal eine kleine Convenience-Lüge, wenn ich Unannehmlichkeiten vermeiden will! Und nur ganz manchmal spare ich halt was aus, wenn Schweigen edler erscheint. Aber das zählt ja wohl nicht, oder?