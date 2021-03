„Die Leute haben gedacht, ich mache einen Roadtrip mit meinem Enkel“

Carlos, was verbindest du mit den Orten?

Carlos: Da war ich im und nach dem Krieg, ich war nämlich nach Kriegsende 20 Jahre unterwegs. Ich wollte nun gerne sehen, wie es dort jetzt aussieht. Kurz nach dem Krieg sah es nämlich nicht so schön da aus. In Frankreich war ich nach dem zweiten Weltkrieg bei einem Weinbauern. Die brauchten uns junge Männer für die Lese, deren Männer waren ja in Deutschland gefallen oder in Gefangenschaft. Später wurde ich dann für ein Minensuch-Kommando nach Südfrankreich versetzt und bin von dort aus über die Pyrenäen ins Baskenland geflohen. Da war ich erstmal in einem Lager und anschließend als Untermieter bei verschiedenen Familien. Auch in Spanien fehlten die Arbeitskräfte deshalb konnte ich selber als Dreher (Anmerkung der Redaktion: Heute heißt der Beruf Zerspanungsmechaniker) arbeiten und Geld verdienen. Und in Bregenz, da lag ich am Ende des Krieges im Lazarett. Ich hatte mehrere Phosphorverbrennungen an Händen und Füßen und einen Streifschuss an der Halsschlagader.