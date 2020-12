„Ich bin zusammengebrochen“

„Ich war damals seit ein paar Monaten verheiratet, mein Mann und ich hatten aber nicht vor, demnächst ein Kind zu bekommen. Wir haben mit der Kupferspirale verhütet, und die ist ja eigentlich sehr sicher. Aber ein bisschen Restrisiko bleibt natürlich immer. Eigentlich hatte ich meine Tage immer so richtig nach der Stechuhr. Als sie überfällig waren, hatte ich ein mulmiges Gefühl. Aber es war auch Weihnachtszeit, ich hatte viel Stress und dachte, es läge vielleicht daran. Nach fünf Tagen wollte ich dann aber doch wissen, was Sache ist, und auch, ob ich an Silvester richtig feiern und trinken kann. Also habe ich meinen Mann spätabends losgeschickt, um zwei Tests zu kaufen. Vor dem Test habe ich immer noch versucht, mir auszureden, dass ich schwanger sein könnte. Die Spirale hatte ich erst wenige Monate vorher checken lassen, sie saß richtig, es war eigentlich alles gut. Also habe ich den ersten Test gemacht und dachte währenddessen noch: Der wird schon negativ sein.