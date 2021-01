„Jeder hier möchte eine Europäerin heiraten“

Seitdem geht Karim alleine in die Clubs. Er kann immer noch nicht verstehen, warum sich Meike für Ahmed entschieden hat. „Ich bin doch schlau, sexy. Ihr Traummann.“ Gerade als Karim zu einer neuen Schimpftirade über Ahmed ansetzt, taucht dieser mit Meike im Café auf. Nach kurzem Zögern setzen sie sich dazu. Karim zieht die Augenbrauen hoch und sieht das Pärchen an. Doch Ahmed meidet Karims Blick. Die beiden wechseln kein Wort. Zärtlich streichelt Meike Ahmeds Hand und erzählt, dass sie morgen abreisen wird, aber bald wiederkommen möchte: „Wir wollen heiraten. Erst hier und dann in Deutschland.“ Jetzt lächelt Ahmed und schaut Karim fest in die Augen. Er beugt sich zu Meike und flüstert ihr etwas zu. Die beiden stehen auf und verabschieden sich. Karim schaut ihnen nach und sagt: „Ahmed führt sie von Café zu Café, um mit ihr anzugeben. Aber wenn Meike wieder zu Hause ist, wird sie ihn vergessen“. Er zieht an seiner Shisha und bläst den Rauch in die Luft, während das Paar Hand in Hand in der Nacht verschwindet.