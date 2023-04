„Ein Liebesbrief ist nicht da um zu bekommen, was man will“

So unterschiedlich jede Geschichte ist, so unterschiedlich ist am Ende auch jeder Brief. Ich habe keine Standardformulierungen. Das würde auch gar nicht passen. Ich arbeite mit Sinneseindrücken, die einem in den Kopf kommen, wenn man an diese Person denkt. Ein Brief war zum Beispiel für eine verstorbene Oma, den die Enkelin an deren Beerdigung vorlas. Ich habe dann gefragt: Was hat sie gekocht, an welche Gegenstände erinnerst du dich, wie roch es bei ihr?