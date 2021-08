Ja? Nein? Vielleicht?

„Ich habe die Fetzen in meinem Tagebuch aufgehoben. Zum Glück!“

Lea, 22: „Es ging los, wie das immer losgeht: ich war vierzehn und mochte einen Typen. Ich war aber zu schüchtern, um ihm direkt ins Gesicht zu sagen, wie toll ich ihn finde. Also habe ich beschlossen, ihm einen Brief zu schreiben. Ich war damals ziemlich romantisch, Musik, Tagebuch, Gedichte und so. Am letzten Tag vor den Ferien wollte ich ihm den Brief überreichen. Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, ihm den Brief zu geben, wenn er mit seinen ganzen Kumpels vor mir gestanden wäre, aber ich hatte es mir zumindest fest vorgenommen. Dazu kam es dann aber nicht. Ich habe ihn an diesem Tag nicht in der Schule gefunden und ihm den Brief nicht gegeben. Nicht an diesem Tag vor den Sommerferien und auch nicht danach. Er hat den Brief nie gelesen. Und dann war ich traurig und sauer und habe den Brief nachts in meinem Zimmer zerrissen. Ich habe die Fetzen in meinem Tagebuch aufgehoben. Zum Glück! Jahre später, als ich aus meinem Kinderzimmer ausgezogen bin, habe ich die Brieffetzen wiedergefunden. Und mich gefragt, wie es dem Typen heute wohl gehen könnte. Ich habe ihn getroffen und wir mochten uns sofort. Wir waren drei Jahre lang ein Paar. Der Liebesbrief ist erst gescheitert, hat mich dann aber zu dieser Person zurückgeführt. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Brief damals geschrieben und nicht weggeschmissen habe.“