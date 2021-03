Menschen aber, die tatsächlich an mehreren Orten leben, beneide ich. Ich wünsche mir sehr, eines Tages mal so etwas wie: „Lebt in New York, Neapel und irgendwo auf dem Land, wo viel Meer in der Nähe ist und keine anderen Menschen“ von mir behaupten zu können. In der Liebe halte ich mich für monogam, was das Geographische angeht bin ich polyamor. Zumindest was meine geographischen Fantasien angeht. Faktisch lebe ich nur in München – boring!