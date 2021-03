In vier Schritten gegen das Lockdown-Fernweh

4. Wetter-Cams

Vielleicht ist Ablenkung das falsche Manöver für mich, vielleicht muss ich mitten rein in die Sehnsucht. Andere vom Kranichgefühl Geplagte, wie man Fernweh im 19. Jahrhundert noch nannte, empfehlen mir Wetter-Cams. Überall auf der Welt haben Meteorolog*innen Kameras positioniert, die live das Wetter und das Land filmen. Ob Pirmasens oder Pero: Vom Sofa kommt man so fast überallhin. Warum also nicht nach Palermo? Ich baue den Beamer auf und drehe das digitale Mittelmeer voll auf. Und tatsächlich, für einen Augenblick vergisst mein Hirn, dass ich nicht auf Sizilien bin. Die Kamera schwenkt über den Hafen. Das Zimmer dehnt sich, wird weit. Wellen knallen an den Bug eines Kreuzfahrtschiffs. In keiner der Kajüten brennt Licht. Möwen kreisen über Buden, aus denen Einheimische einmal frittierte Meeresfrüchte verkauften. Der Strand ist menschenleer. Ich sinke in die Polster, ich atme durch. Zusammen mit den 6135 anderen Besucher*innen des Livestreams sitze ich stundenlang an der virtuellen Promenade und sehe aufs Meer. Für manche muss Urlaub ein Erlebnis sein, ein Abhaken von Tasks und Goals, Arbeit in Bermudas. Ich will Stille im Kopf. Ich will die Urlaubsversion von meinem Leben, die Urlaubsversion von mir, die in Flipflops in Bella Italia Vino Bianco schlürft. Ich suche unterwegs nicht den Sinn des Lebens, ich will Pause von der Suche.