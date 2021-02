Vermutlich war ich deshalb auch erst verschreckt, als die Sprachnachrichtenfunktion in den Instant-Messangern auftauchte. Das ist schon eine ganze Weile her, mittlerweile habe ich Freundinnen, die nichts anderes mehr verschicken. Die ganze Chat-Historie ein Protokoll lauter kleiner Play-Buttons und Ladebalken. Vorbei die Ära des geschriebenen Chats. „Was soll das denn jetzt?“, dachte ich vor ein paar Jahren, als das anfing. Endlich sah es so aus, als stürbe das Telefonat aus, da fingen die Leute plötzlich mit Sprachnachrichten an. Was für ein Rückschritt ins Zeitalter des Walkie-Talkies. Dann ja wohl doch lieber schnell anrufen, als mit so einer Sprachnachricht einen auf Funkgerät meets Anrufbeantworter meets mit Kassettenrekorder experimentierendes Kind zu machen.

Ich fand Sprachnachrichten vor allem aufwendig: Muss man ja immer erstmal irgendwohin gehen, wo einem niemand mithört und das abhören. Und dann unbeholfen mit der eigenen Stimme eine Antwort aufnehmen. Ich wollte das nicht.