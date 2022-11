Deinetwegen bin ich heute aufgestanden!

Weil du die Abwechslung warst, ein bisschen Aufregung in einem vollkommen reizbefreiten, gefühlsfeindlichen Umfeld. Seitdem suche ich an jedem neuen Pflichtort nach dir, an dem ich mich nicht ganz freiwillig, sondern eben hauptsächlich aus finanziellen oder bildungstechnischen Gründen aufhalten muss. Und irgendwen, also dich, finde ich auch immer.