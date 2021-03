„Das ist hipstermäßig!“

Dinge, für die ich oder Menschen in meinem Umfeld in den vergangenen Wochen den Satz „Ist ja voll hipstermäßig“ gehört haben (eine Auswahl): ein gemusterter Pullover, ein gestreifter Pullover, ein einfarbiger Pullover, ein altes Holland-Fahrrad, ein gebraucht gekauftes Single-Speed-Fahrrad, eine Gin-Tonic-Bestellung, eine Whisky-Cola-Bestellung, eine Weißweinbestellung, eine Apfelschorlenbestellung, ein Portemonnaie, in das auch ein iPhone passt, ein iPhone, ein iPad, ein iBook, ein Fairphone, ein altes Nokia, eine Bleistiftverlängerung, ein Füllfederhalter, ein Stabilo-Stift, bunte Socken, keine Socken, fürs Vollbarttragen, für das Tragen eines kürzeren Bartes, für das Abrasieren eines Bartes, fürs Father-John-Misty-Hören, fürs Wanda-Hören, fürs Slayer-Hören, fürs Dillinger-Escape-Plan-Hören, fürs Eine-Frisur-haben, fürs Keine-Frisur-haben, fürs Veganer-Sein, für den Besuch eines Steak-Lokals, für den Besuch einer Ausstellung, für das Tragen einer Mütze, für den Besitz eines Faltkajaks. Und – mein absoluter Favorit – dafür, nachts an einer roten Ampel stehengeblieben zu sein. Kein Witz.