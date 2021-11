„Kannst du mal kurz auf mein Gepäck aufpassen?“

Die Rolle des Fragenden ist seltsam. Weil er ja aus der Angst heraus fragt, jemand könne ihm seine Sachen klauen. Irgendein Fremder aus dem Café, am Flughafen, im Zug. Und um das zu vermeiden, gibt er seine Sachen irgendeinem Fremden aus dem Café, am Flughafen, im Zug. Er misstraut der Masse an Menschen und setzt darum Vertrauen in einen einzelnen von ihnen. Wahrscheinlich, weil die Chance, dass unter den 300 Menschen an Gate 4 einer ist, der eventuell etwas klauen würde, ja größer ist als die, dass man ausgerechnet diesen einen bittet, mal eben auf das Gepäck zu achten. Und die Bitte an sich ist in all dem Misstrauen eine sehr schöne und hoffnungsvolle Geste. Wer die „Könnten Sie mal eben…“-Frage stellt, der sagt nämlich auch: „Hallo Fremder, ich bin zwar misstrauisch, aber an sich glaube ich an das Gute im Menschen – und dir will ich jetzt vertrauen. Hier hast du meine Sachen. Die sind mir so wichtig, dass ich sie bisher nah an meinem Körper getragen habe, aber ich glaube, bei dir sind sie gut aufgehoben.“