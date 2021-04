Unordnung ist der größte Freundschaftsbeweis

Kurz vorweg: Ich bin kein Messie. Auch nicht kaufsüchtig. Bei mir gammeln keine Essensreste und Tiere gab es auch noch nie. Mein Zimmer sieht lediglich in seinem natürlichsten Zustand so aus, als wäre mein Kleiderschrank zu klein (was stimmt), meine Zeitschriftenabos zu viele (was so halb stimmt), als hätte ich einfach keine große Lust auf Unterlagen sortieren, lochen, heften (was definitiv stimmt) und als hätte ich nicht besonders viel Ahnung von Inneneinrichtung (nichts richtiger als das).