Tiktok-Trend macht sich über den Style der Millennials lustig

Außerdem hat die Gen Z eine ganz bestimmte Hosenform im Auge: Skinny Jeans. Richtig neu ist das nicht und wer sich ein bisschen mit Mode beschäftigt, dürfte nicht wahnsinnig überrascht sein. Schon seit Jahren sind auch Schlaghosen wieder auf dem Vormarsch, Mom-Jeans und insgesamt alle Hosen-Formen, die nicht die eine zweite Haut am Bein kleben, sondern lockerer sitzen. Logisch, dass der Gen Z Skinny Jeans extrem veraltet vorkommen. Und viele nicht verstehen können, wie Menschen solche engen, ungemütlichen Dinger ernsthaft tragen können. Es gibt ja tatsächlich auch Millennials, die froh sind über die Tatsache, dass in den Läden nicht mehr nur Skinny Jeans angeboten werden. Viele fühlen sich weiter geschnittenen Hosen einfach wohler und genießen es, sich freier bewegen zu können. In den vergangenen Wochen wurde aus der Skinny Jeans jetzt auch ein kleines Tiktok-Politikum. Wie, zur Hölle, kann man so etwas ernsthaft tragen und sich dabei gut angezogen fühlen, fragen sich viele der Gen Z auf Tiktok.