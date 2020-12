Ist „Last Christmas“ guter Pop oder kitschiger Schrott?

Bei einem sind wir uns sicher einig: Der vorweihnachtliche Konsumterror, eingepackt in eine Kitschmasse aus Billigglühwein und Plastiktannen, der ist ist wirklich schrecklich. Er ist austauschbar, kalt, berechnend, das Gegenteil vom besinnlichen Weihnachten – was auch immer das nochmal war. Und natürlich läuft da viel Schrottmusik im Kaufhof an Spät-Dezember-Tagen: Fade Oden an Schnee, Schlitten oder Menschen, die man ganz dringend unterm Weihnachtsbaum wegvögeln muss. Musikalisch immer penetrant fröhlich, Bimmelglöckchen galore. Der berechtigte Hass auf all diese spätkapitalistischen Kaputtheiten entlädt sich aber immer an einem Lied: „Last Christmas“ von Wham! – und das völlig zu Unrecht.