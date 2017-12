Sind Pärchen-Adventskalender gut oder böse?

Aber es geht doch auch viel persönlicher, gedankenvoller. Die neue Geschichte des Lieblingsautors in 24 Streifen schneiden. Ebenso viele Songs runterladen. Jeden Tag eine andere Postkarte schicken. All den Krimskrams einpacken, der von Januar bis November nur kleinlich wäre.

Der Adventskalender ist die jährliche Möglichkeit, den Lieblingsmenschen mit Alltagsaufmerksamkeit zu überhäufen. Jene, die wir ihm in den Anfangszeiten täglich zukommen ließen. Die wir irgendwann aber für zu kitschig hielten oder im Alltag nach der ersten Verliebtheit immer öfter vergaßen und schließlich ganz wegließen.

„Wir haben ja alles!“ – Ja, und? Geschenke sind Gedanken

Doch nichts ist besser als diese kleinen, unaufgeregten Liebesbeweise. Sie halten die Beziehung frisch, sie sind ein guter und relativ simpler Weg, dem anderen zu zeigen, wie oft und gerne man an ihn denkt. Vielleicht sind sie damit sogar besser als die großen Gesten oder Geschenke, die vermeintlich Beziehungsgeschichte schreiben. Der Adventskalender bietet die Chance, das Kleine-Geschenke-Schenken wenigstens einmal im Jahr aufleben zu lassen. Es dadurch vielleicht neu zu erlernen und damit auch den Rest des Jahres etwas öfter in Erwägung zu ziehen.

Und selbst, wenn nach dem 18. Türchen die kreativen Ideen ausgehen – was solls: Auch abgepackte Kekse und Gummibärchen verkürzen die Zeit bis Heiligabend. Hat ja Mama damals nicht anders gemacht. Gemeckert haben wir darüber nie, oder? Doch irgendwann zwischen Fahrprüfung und der ersten Steuerrechnung verlor der Adventskalender seinen Glanz. Er wurde für viele zu einer lästigen Pflicht. Wer seinem Partner trotzdem einen schenkt, wird als unfreier Pseudo-Romantiker verspottet. Pah! Arme Menschen, die so denken. Sie verbieten vermutlich auch die Bescherung an Weihnachten. „Wir haben ja alles!“

Ja, und? Geschenke sind Gedanken. Mache ich beides gerne und oft. Und sollte ich noch viel öfters tun. Alle anderen übrigens auch. Lasst uns sämtliche Geschenkgelegenheiten ergreifen! Das Leben ist ernst genug. Da ist jede kleine Nettigkeit viel Wert. Lasst uns also Adventskalender befüllen oder leeren, uns über den Inhalt freuen. Niemals auf diese 24 Aufmerksamkeiten verzichten.