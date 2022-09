„Schon beim Reingehen roch man, dass etwas Schlimmes passiert war“

„Bis vor drei Jahren habe ich mit meiner Schwester und meiner Mutter in unserer Eigentumswohnung am Goetheplatz gewohnt. Wir sind eine sehr kommunikative Familie und die Wiesn-Gäste waren bei uns immer willkommen. Für 80 Euro pro Nacht haben im Zimmer meiner Mutter Menschen aus aller Welt geschlafen, hauptsächlich waren es aber Amerikaner*innen. Da ich damals gerade mit dem Abi fertig war und auf einen Studienplatz wartete, hatte ich viel Zeit und war oft mit den Gästen gemeinsam auf der Wiesn. In der Zeit haben wir viele schöne, lustige Momente und auch eine sehr romantische Situation mit unseren Besuchern erlebt. Zum Beispiel war einmal Pärchen aus Kalifornien bei uns und er machte seiner Freundin oben auf dem Riesenrad einen Heiratsantrag. Als die beiden dann spät in der Nacht in unsere Wohnung zurückgekehrten, klopften sie an unsere Zimmertüren und fragten, ob wir noch mit ihnen in der Küche auf ihre Verlobung anstoßen wollen. Also saßen wir alle in unseren Pyjamas bis in die frühen Morgenstunden in der Küche und tranken Wein aus Napa Valley.