Männer, was würdet ihr in unserem Körper tun?

Wir wagen ein mentales Experiment: jetzt-Redakteurin Magdalena Pulz steckt eine Woche lang im Körper eines cis Mannes, jetzt-Autor Raphael Weiss im Körper einer cis Frau. Wie verändert das die Leben der beiden? Was würden sie als erstes ausprobieren und was lieber bleiben lassen? Haben beide einen One-Night-Stand? Welche Klamotten würden sie gerne tragen? Gehen sie nachts im Park joggen? Das Gespräch mit jetzt-Redakteurin Sophie Aschenbrenner zeigt, wie unterschiedlich Frauen und Männer in unserer Gesellschaft bewegen können und welche Klischees die beiden verinnerlicht haben.