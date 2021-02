Haben Lesben die besseren Beziehungen?

Lisa und Emy sind Anfang 20, wohnen in Berlin und sind seit mehreren Jahren ein Paar. In ihrem Podcast Drahtseilakt sprechen sie seit einem Jahr über LGBTQ+ Themen und auch ziemlich viel über ihre eigene Beziehung und deren Eigenheiten. Wir wollten von ihnen wissen, was denn wirklich dran ist an den Klischees lesbischer Beziehungen.