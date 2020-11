„Die Enkelgeneration stellt die Fragen, die sich die Älteren nicht zu stellen trauen“

Eine, die keine Erbschaftsstreitigkeiten klären, sondern einfach nur mehr wissen will, ist Samantha, 30 Jahre alt. Sie wohnt in Erfurt und sagt: „Als wir die DDR im Geschichtsunterricht behandelten, fand ich es krass, dass die Menschen damals zwei Gesichter hatten.“ Das Gesicht des normalen Bürgers und das Gesicht des Spitzels. Sie, die damals 14 oder 15 Jahre alt war, habe daraufhin ihren Vater gefragt. Ob er denn seine Akte nicht sehen will. Immerhin kannte sie die Geschichte von ihm und ihrem Onkel; beide hatten zu DDR-Zeiten vorübergehend als Köche in Bulgarien gearbeitet – und dort auch mit Westdeutschen Zeit verbracht. Deshalb, so die Vermutung, habe man sie bespitzelt. Aber als Samantha ihn fragte, sagte ihr Vater: Nein. Er wisse ja eh, was drin steht in der Akte. Ihr Vater schien sich damit abgefunden zu haben, keine präzisen Antworten mehr zu erhalten. Samantha tat es nicht. Nun, rund zehn Jahre später, denkt sie wieder viel über die DDR nach. Wie sie selbst von einem Staat beeinflusst wurde, in dem sie nie gelebt hat. Sie will ihren Vater erneut darum bitten, es zu tun.