„Gut integrierte“ Kinder sind nicht mehr wert als „schlecht integrierte“

Weder sie, noch irgendein anderes Kind auf dieser Welt, sollte sich sein Recht auf ein sicheres, unbeschwertes Leben „erarbeiten“ müssen. Weder sie, noch irgendein anderes Kind sollte mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen und in ein fremdes Land abgeschoben werden. Das hat niemand verdient. Nein, auch nicht die „schlecht Integrierten“, die nicht gut Deutsch sprechen. Wer also die „gelungene Integration“ als Argument gegen derartige Abschiebungen anführt, spielt einer diskriminierenden Erzählung in die Hände. Eine, die uns vermittelt, dass es „gute“ und „schlechte“ Migrantenkinder gibt. Solche, die eine unbeschwerte Kindheit mehr verdienen als andere, nur, weil sie es schaffen, den Erwartungen gerecht zu werden, die die Mehrheitsgesellschaft an sie stellt.