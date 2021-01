„Solange Kinder noch spielen, gibt es Hoffnung“

jetzt: Katrin Glatz-Brubakk, seit September steht das neue Lager Kara Tepe. Wie sind die Bedingungen dort?

Katrin Glatz-Brubakk: Langsam, sehr langsam, wird versucht, die Bedingungen im neuen Lager zu verbessern. Nach drei Monaten wurden Duschen installiert. Die Menschen können zwar nur einmal pro Woche duschen, aber immerhin besser als nichts. Ein paar von den Zelten wurden versetzt, damit sie nicht mehr im schlimmsten Matsch stehen. Aber das ändert nicht viel: Es ist einfach menschenunwürdig. Am Mittwoch bin ich durchs Lager gegangen. Trotz Minusgraden laufen die Kinder ohne Schuhe durch den Matsch. Alles ist feucht. Die Zelte haben keine Heizung und dadurch können weder Decken noch Klamotten trocknen. Weil die Menschen Angst haben zu erfrieren, stellen sie sich Heizöfen in das Zelt. Aber in den Zelten ist es eng. Am Mittwoch ist ein Zelt abgebrannt, weil ein Ofen umgekippt ist. Zum Glück war es nur ein Zelt, aber der Winter ist lang. Jedem muss klar sein, was noch alles passieren kann.