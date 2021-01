Österreichische Schülerinnen werden trotz Protest abgeschoben

In der Zinnergasse 29 in Wien war es laut in der vergangenen Nacht. Etwa 160 Menschen hatten sich vor dem Abschiebezentrum in Wien versammelt, um die Abschiebung dreier Teenagerinnen und ihrer Familienangehörigen nach Georgien beziehungsweise Armenien zu verhindern. Einige Demonstrierende versuchten, den Konvoi der Polizei mit einer Sitzblockade und sperrigen Gegenständen an der Abfahrt zu hindern.