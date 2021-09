„Sie wollen nicht, dass jemand sieht, wie die Menschen dort sterben“

Zurück in seiner Heimatstadt Posen spricht Sterczewski auf einer Solidaritätsveranstaltung vor dem Polnischen Theater für die Geflüchteten. Etwa 150 Menschen sind gekommen. Helfer:innen verteilen Zettel mit rot-weißen Grenzpfeilern und einem ins Polnische übersetzte Gedicht der Lyrikerin Warsan Shire, das ein Chor anstimmt: „Bo nikt nie opuszcza domu chyba/ że dom ten to paszcza rekina“, zu Deutsch: „Niemand verlässt sein Zuhause, es sei denn/Das Zuhause ist das Maul eines Haifischs.“ In bauchigen Einmachgläsern sammeln sie Spenden für Geflüchtete. Eine Frau auf der Bühne ruft „Niemand ist illegal“ ins Mikrofon, so steht es auch in bunten Buchstaben auf dem Banner, der am Balkon über der Bühne hängt. Fahrradfahrende halten an, vorbeischlendernde Fußgänger:innen schlecken Eis und beobachten das Konzert. Es ist eine Veranstaltung entstanden aus Hilfs- und Hoffnungslosigkeit. An der Grenze, sagen die Aktivist:innen auf der Bühne, können sie jetzt nichts mehr bewirken. Und doch, sagt Sterczewski, mache ihn das alles irgendwo stolz. Es gebe ihm Hoffnung auf eine Zukunft, in der man anders mit Geflüchteten umgeht: „Ich sehe eine junge Generation, die offener ist, die mutiger ist.“An diesem Abend zeigen die Menschen ihren Mut und ihre Solidarität mit Musik und Gedichten – Sterczewski zeigte sie mit seiner Ikeatüte und einem beherzten Sprint.