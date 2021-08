„Wenn ich nicht daran glauben würde, wo läge dann der Sinn?”

Am 9. August 2020 erklärte sich der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko wieder zum Sieger der Präsidentschaftswahlen. Seit 27 Jahren herrscht der Diktator inzwischen über das Land in Osteuropa. Internationale Beobachter*innen sprachen schnell von Wahlbetrug, hunderttausende Belaruss*innen riefen in Massendemonstrationen nach freien Wahlen. Auch Oli Kowalska ging damals in ihrer Heimat auf die Straße. Doch als die Polizei sie auf die Wache zitierte, fürchtete Oli, verhaftet zu werden, so wie Hunderte anderen Belaruss*innen während dieser Zeit. Sie reiste zurück nach Krakau, wo sie seit einigen Jahren lebt. Dort organisierte sie ein Jahr lang Proteste für ein freies Belarus und half geflüchteten Belaruss*innen bei der Ankunft in Polen. Wir erreichen sie per Telgeram-Anruf in ihrer Wohnung in Split, wo sie etwas Abstand von den anstrengenden letzten Monaten sucht.