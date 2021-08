„Die Herrschaft der Taliban akzeptieren oder sterben“

Wie war das nach dem Jahr 2001, als die Taliban ihre Macht verloren?

Als die internationalen Truppen die Taliban vertrieben hatten, ging ich wieder so richtig in die Schule. Damals war ich bereits 14 Jahre alt. Dort habe ich auch Englisch gelernt und konnte deswegen später für die Bundeswehr übersetzen. Diese Zeit in der Schule haben wir sehr genossen – wir konnten an Veranstaltungen teilnehmen, zu Konzerten gehen. Frauen konnten damals ihr Haus ohne Burka verlassen.