Alexandria Ocasio-Cortez lehnt jede Zusammenarbeit mit Ted Cruz ab

AOC reagierte auf Cruz' Zustimmung in dieser Angelegenheit prompt mit dem Tweet, in dem sie jede Zusammenarbeit ablehnte. Auf Unterstützung von Ted Cruz verzichte sie lieber. Mit dem Vorwurf, dass Cruz dafür gesorgt habe, dass sie beinahe umgebracht worden sei, gibt sie dem Senator eine Mitschuld am Sturm aufs Kapitol. Trump-Anhänger hatten am 6. Januar 2021 das Kapitol gestürmt, Abgeordnete bedroht und Büros verwüstet. Die Abgeordneten mussten Schutz vor den Angreifer*innen suchen. Der zu dieser Zeit noch amtierende US-Präsident Donald Trump selbst hatte seine Anhänger*innen kurz vor dem Ausbruch der Gewalt noch angestachelt, Ted Cruz war bis zuletzt einer der Republikaner, die Joe Bidens Wahlsieg öffentlich nicht anerkennen wollten.