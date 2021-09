Bereitest du dich auf die Bundestagswahl vor?

Welche Partei will Deutschland am schnellsten klimaneutral machen? Und wer würde dir wohl das Feuerzeug halten, wenn du dir einen Joint anzündest? Diese oder ähnliche Fragen hast du dir so kurz vor der Bundestagswahl vielleicht auch schon mal gestellt. Auf unserem Tiktok-Kanal beantworten wir sie deshalb kurz vor der Wahl am 26. September – knapp und unkompliziert in einem unserer Bundestagswahl-Formate:

1. Wahlprogramme Tiktok-Style

Mit diesem Format wollen wir Orientierung geben: Wer tritt für deine Bedürfnisse und Überzeugungen ein? Welche Partei hat sich in ihrem Parteiprogramm überhaupt zu den Themen positioniert, die dich besonders interessieren? Wir wollen es dir mit den Videos dazu ein bisschen leichter machen. Denn die Parteiprogramme, in denen die Pläne der Parteien stehen, haben oft mehrere Dutzend oder sogar Hunderte Seiten – und oft steht da eben auch nicht klar „Ja“ oder „Nein“ drin. Wir haben die Positionen in unseren Videos deshalb zusammengefasst.