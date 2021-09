„Lass die Leute niemals sagen, du kannst was nicht“

Die Farben der FDP leuchten, das Blau, das Gelb, auch das Magenta-Pink, und das ist schon mal gut. Am wichtigsten aber auf dem Plakat ist das Gesicht, und na bitte, sogar aus nächster Nähe ist das Gesicht, gedruckt in schwarz-weiß, gestochen scharf. Zum ersten Mal begutachtet Noreen Thiel, 18, sich selbst in XXL. Ausgedruckt auf 2,5 mal 3,5 Metern, aufgestellt im Schatten der Plattenbauten von Berlin-Lichtenberg. „Richtig fancy“, sagt sie. Später wird sie das Plakat auf Twitter posten und dafür rund tausend Likes bekommen. So weit, so gut. Wäre da nicht diese Frau mit Rucksack auf dem Rücken, die nun neben dem Plakat auftaucht und an der guten Stimmung kratzen wird.