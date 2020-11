Der Staat vergisst die Jungen

Als die Krise begann, war der Staat schnell zur Stelle. Kredite, Kurzarbeitergeld, Soforthilfen – all das war im Frühjahr so gut wie beschlossene Sache, da stand der Zähler bei kaum mehr als 10 000 bestätigten Covid-19-Fällen. Die Koalition aus Union und SPD, die in den gemeinsamen Regierungsjahren oft genug behäbig wirkte, war plötzlich so wendig wie ein 20-Jähriger, der gerade vom Work and Travel in Australien zurückgekehrt ist. Der 62-jährige Finanzminister Olaf Scholz nahm nun Wörter wie „Wumms“ in den Mund, und die neue Beweglichkeit schien zu wirken: Die Existenz von etlichen Betrieben und von Millionen Arbeitnehmer*innen war zunächst gesichert. Wohl auch deshalb wuchs die deutsche Wirtschaft – nach einem Absturz im Frühjahr – im dritten Quartal wieder deutlich.