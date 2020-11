„Wenn ich die ganze Zeit mit meiner Machtlosigkeit hadere, geht es mir noch schlechter“

Seit dem heutigen Montag gelten in ganz Deutschland verschärfte Kontaktbeschränkungen, um die Zahlen der Corona-Infektionen einzudämmen. Das soziale Leben wird eingeschränkt. Doch wie wirken sich diese Einschränkungen auf unsere Psyche aus? Was macht es mit uns, über lange Zeit weniger Freund*innen zu sehen, soziale Kontakte einzuschränken, viel allein zu sein? Darüber haben wir mit Hanna Christiansen gesprochen. Die Psychologie-Professorin ist Teil der Deutschen Gesellschaft für Psychologie und wies bereits im Mai auf die psychosozialen Folgen der Corona-Pandemie hin. Ihre Fachgruppe machte in einer Stellungnahme deutlich, dass insbesondere Kinder und Jugendliche immensen Belastungen ausgesetzt sind und forderte „daher mit großer Dringlichkeit die Bundesregierung und die Landesregierungen auf, die Gruppe der Kinder und Jugendlichen erheblich stärker in den Fokus ihrer politischen Überlegungen zu stellen.“