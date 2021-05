„Panik hilft nicht weiter“

Die zweite Coronawelle in Indien ist zu einer Zerreißprobe für das Gesundheitssystem geworden. Mehr als 20 Millionen Corona-Infektionen wurden in dem Land mit etwa 1,4 Milliarden Einwohner*innen bisher registriert. 3,4 Millionen Menschen sollen in Indien gegenwärtig mit dem Coronavirus infiziert sein. Offiziell wurden mehr als 200 000 Todesfälle gemeldet, Expert*innen gehen aber von höheren tatsächlichen Zahl aus. Und auch wenn die Inzidenz in Indien aktuell tatsächlich niedriger sein sollte als in Deutschland, treffen die Erkrankten dort auf ein deutlich schlechter ausgestattetes Gesundheitssystem. Dazu kommt, dass der Subkontinent um Sauerstoff ringt. Das Gas ist – ebenso wie antivirale Medikamente, Krankenhausbetten und Impfdosen – aufgrund der vielen Erkrankten knapp geworden. Bisher sind etwa zwei Prozent der Menschen in Indien vollständig geimpft, es liegt noch ein langer Weg vor dem Land. 40 Staaten, darunter Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Singapur, Russland und die USA haben Hilfsgüter wie Sauerstoff, Medikamente und Schutzausrüstung geschickt oder bringen sie auf den Weg. Gleichzeitig haben viele Länder ein Einreiseverbot für Menschen verhängt, die sich in Indien aufhalten. Die Sorge vor der in Indien gefundenen und sich rasch verbreitenden Mutation B.1.617 ist groß. Doch nicht alle lassen sich von der kritischen Lage entmutigen. Wir haben mit Menschen vor Ort gesprochen, die ihren Beitrag dazu leisten, die Situation zu verbessern.