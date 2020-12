Das ist: Tony Chung, Hongkonger Demokratie-Aktivist

Der kann …

… sich nämlich schon seit zwei Monaten nicht mehr frei bewegen, weil er wegen anderer Vorwürfe in Untersuchungshaft sitzt. Ende Oktober wurde Chung in der Nähe des US-Konsulats in Hongkong von Polizisten in Zivil festgenommen. Laut der Aktivist*innen-Gruppe „Friends of Hongkong“, die sich in Großbritannien befindet, soll Chung geplant haben, im Konsulat einen Asylantrag zu stellen.