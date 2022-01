Wie der Dry January Frankreich spaltet

In Frankreich, Königreich aller Kontroversen und Polemiken, gibt es nur wenige Themen, die gutmütig ausdiskutiert werden. Wein gehört sicherlich nicht dazu. „Ich habe nichts dagegen, wenn Menschen da mitmachen“, sagt Émile und zieht die Augenbrauen hoch. Der 24-Jährige ist Winzer auf einem Weingut in der Nähe von Tours, einer Stadt auf halber Strecke zwischen Paris und dem Atlantik. Mit „da“ meint er den „Dry January“, also den Trend, im Januar für einen Monat keinen Alkohol zu trinken. Was in anderen Ländern öffentlich kaum diskutiert wird, ist in Frankreich Gegenstand einer emotionalen Debatte. Die Angst vor der Trockenlegung des heiligsten französischen Kulturguts, dem Wein, ist groß.