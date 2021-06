Wie rechts ist Frankreichs Jugend tatsächlich?

Das Ergebnis bedeutet allerdings nicht, dass der Rechtsruck der französischen Jugend vorbei ist. Twitter und vor allem Youtube werden gerade in den vergangenen Jahren zum Sammelbecken der neuen Rechten. VA+ ist der Youtube-Channel der ultrarechten Wochenzeitschrift Valeurs Actuelles, übersetzt: Zeitgenössische Werte. Doch wie so oft in der rechten Szene ist der Name irreführend, denn das Blatt veröffentlicht immer wieder xenophobe und transfeindliche Inhalte. In Frankreich hat Valeurs Actuelles eine Auflage von fast 110 000 pro Jahr, der Youtube-Channel VA+ hat knapp 150 000 Abonnent*innen. Die Moderator*innen in den Videos sind jung, im Hintergrund leuchten Lichterketten, die Überschriften sind kurz und provokant: „Die ‚Woke‘-Ideologie – der neue Totalitarismus“ oder „Kaiser Napoleon in 11 Daten“. VA+ wirkt wie ein rechtsextremes Funk-Format.