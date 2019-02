Ein anderer Mann steht in Frankreich gerade wegen seines Sprechens über soziale Schichten im Kreuzfeuer: Emmanuel Macron. Er bezeichnete Kritiker seiner Arbeitsmarkt-Reformen als „faul“, unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und solchen, die „nichts“ sind. Diese Wortwahl wird ihm gerade im Zuge der Gelbwesten-Proteste vorgehalten. Meinst du, dass Macron manchmal ungeschickt ist? Oder steckt eine Strategie hinter solchen Ausfällen?

Ich glaube nicht, dass das eine Strategie ist. Macron hasst arme Menschen. Man könnte ein ganzes Buch mit seinen Ausfällen füllen. Dieser Hass und diese Arroganz sind in der Oberschicht absolut verbreitet. Wenn in der Literatur, in der Soziologie oder im Journalismus über arme Menschen und ihr Verhältnis zu Staat und Gesellschaft gesprochen wird, hört man oft das Wort „Ausgrenzung“. Mein Vater und die Menschen in meinem Dorf fühlen sich aber viel eher verfolgt von Staat und Gesellschaft. Es ist eben gerade nicht so, dass niemand über arme Menschen redet. Es passiert permanent, die Leute sind geradezu besessen davon, über arme Menschen herzuziehen, sie als faul darzustellen und lächerlich zu machen. Das war unter Gerhard Schröder in Deutschland so, unter Thatcher in Großbritannien, und ist jetzt gerade in Frankreich so, wo die gesamte Bourgeoisie über die Gelbwesten lästert. Aber, um auf eine mögliche Strategie dahinter zurückzukommen: Natürlich führen solche Aussagen bei den armen Menschen wiederum dazu, dass sie sich schämen und lieber schweigen, als sich zu beschweren.