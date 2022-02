„Ich bin bei der Prüfung nur durchgekommen, weil mein Papa den Prüfer von früher kannte“

Da muss jede:r durch(kommen): Den Führerschein zu machen, ist für junge Menschen eine Art „Rite of Passage“, der Übertritt ins Erwachsenenleben. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 1,22 Millionen Führerscheine ausgestellt. Die Erinnerungen an diese Zeit sind oft intensiv, manchmal lustig, nicht immer schön. Wir haben junge Menschen gefragt, welche Erinnerungen sie an ihre Zeit in der Fahrschule haben. Neun Führerscheinbesitzerinnen erzählen von sexistischen Kommentaren, knapp bestandenen Prüfungen und Joints beim Fahrsicherheitstraining.