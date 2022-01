25 kleine Gefallen, die du isolierten Menschen tun kannst

Omikron verweist aktuell viele Menschen in ihre eigenen vier Wände: Mehr als jeder fünfte Corona-Test in Deutschland führt zu einem positiven Ergebnis, Tausende isolieren sich deshalb. Doch was, wenn zu diesen Tausenden die beste Freundin oder der beste Freund gehört? Der Kumpel aus dem Fußballverein oder die Cousine, mit der man sich demnächst treffen wollte? Dann ist es Zeit, die Isolation als das zu erkennen, was sie eigentlich ist: Der perfekte Moment, um deine Hilfe anzubieten und für Andere da zu sein. Aber wie? Hier kommen 25 kleine oder große Gesten, die deinen Liebsten die Isolation verschönern könnten.