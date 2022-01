„Es kann eine Bürde sein, so viel zu verstehen“

Sydney Noemi Stein ist 21 Jahre alt und macht momentan ihren Bachelor in Regionalstudien Asien/Afrika in Berlin. Was sie besonders macht? Sie ist hochbegabt und spricht insgesamt 15 Sprachen, darunter Arabisch, Chinesisch und Japanisch. Im Zoom-Interview verrät sie, wie sie so viele Sprachen gelernt hat, auf welcher Sprache sie träumt und ob das Fluch oder Segen ist.