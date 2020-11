Hier sprechen die, die der Klimawandel schon betrifft

„Fridays for Future“ wurde in Stockholm geboren, als sich Greta Thunberg im August 2018 ganz alleine vor das schwedische Parlament gesetzt hat, um für Klimaschutz zu demonstrieren. Mittlerweile ist ihr Schulstreik fürs Klima zu einer globalen Protestbewegung geworden, bei der sich nicht nur Schüler, sondern auch Studierende engagieren. Am 24. Mai findet der zweite weltweite Klimastreik statt (den ersten gab es am 15. März) – auch in Ländern, die besonders unter dem Klimawandel zu leiden haben. Wir haben mit Aktivist*innen aus Costa Rica, Ghana, Uganda, Indien und den Philippinen über die Auswirkungen des Klimawandels in ihren Ländern, die Verantwortung der Industriestaaten und den Klimastreik gesprochen.