Warum wurde Greta Thunberg zur Anführerin des Klima-Protests?

Das ist einer der Gründe, warum Gretas Protest so gut funktioniert: Sie gibt den Menschen einen konkreten Ort und eine Zeit. Mårten, ein Musiker mit „We stand with you!“-Schild und Mütze mit Ohrenklappen, sagt, dass es bisher schwierig gewesen sei, andere Klimaaktivisten zu treffen, dabei seien „gute Beziehungen das Wichtigste beim Aktivismus“. Die Menschen, die einen solchen Ort anscheinend gesucht haben, sind ganz verschieden: Schülerinnen und Schüler. Männer und Frauen mit Schildern, auf denen #FathersforFuture, #PsychologistforFuture oder #WritersforFuture steht. Ein Hochschulprofessor. Eine Bahn-Mitarbeiterin. Eine Aktivistin, die sich gegen den Ausbau des Stockholmer Flughafens einsetzt. Mütter mit Babys. Eine junge Russin, die gerade Erasmus+ in Schweden macht. Zwei junge Frauen von der Initiative „Sisters of Europe“, die Frauen in Europa vernetzen will.