„Das islamische Recht. Geschichte und Gegenwart“ von Mathias Rohe

„Scharia Paragraph Handabhacken“. Man kann nur vermuten, wie viele Generationen von Islamhassern und Selfmade-Islamisten an Google-Suchen wie dieser verzweifelt sind. Warum „die Scharia“ bis heute weder über Suchmaschinen noch in Bibliotheken zu finden ist, erklärt keiner so gut wie der Erlanger Jurist und Islamwissenschaftler Mathias Rohe. In seinem Standardwerk zur Entstehung, Entwicklung und zum Inhalt islamischen Rechts erfährt man, dass unter „Scharia“ im Zweifel alles zu verstehen ist, was irgendwie mit islamischen Normen, deren Interpretation und Auffindung zu tun hat, nur kein einheitlicher Gesetzestext. Fast immer anschaulich und selten juristisch trocken zeigt Rohe, dass die Suche nach „Scharia“ von der richtigen Gebetshaltung bis zum Vertragsrecht auch für Muslime immer und überall ganz unterschiedliche Antworten lieferte.