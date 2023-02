Gedenkort erinnert an die Opfer des Anschlags in Hanau

Sie wollen, dass der rechtsextreme Terroranschlag in Hanau nicht vergessen wird, vor allem keines der Opfer: Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Hamza Kurtović, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Dafür, dass sich die Gesellschaft weiter an sie erinnert, setzt sich die Initiative „19. Februar“ ein, die in den Tagen nach dem Mordanschlag entstanden ist. In dieser Woche hat sie dafür einen Gedenkort in der hessischen Stadt eröffnet – am Heumarkt, direkt gegenüber des ersten Tatorts.