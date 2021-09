„Hungerstreiks waren schon früher Teil von organisierten politischen Kampagnen“

jetzt: Wann hungert man aus Protest?

Maximilian Buschmann: Viele Hungerstreikende haben in der Vergangenheit diese Protestform als ihr letztes Mittel bezeichnet. Das gilt es erst einmal ernst zu nehmen. Im 19. und 20. Jahrhundert traten Menschen in Hungerstreiks, wenn sie gefangen waren oder extreme Gewalt erlebt hatten. Vor allem in Gefängnissen oder Psychiatrien kam es zur Nahrungsverweigerung. Das Nicht-Essen war außerdem eine der bedeutendsten Widerstandsformen gegen die Sklaverei. In diesen Kontexten würde ich Hungerstreiks so interpretieren: Ein Hungerstreik sollte das eigene Selbst verteidigen.