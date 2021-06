„Es kommt nicht darauf an, wie viel CO2 oder Wasser ich persönlich verbrauche“

Viele Bewohner*innen des Globalen Südens müssen sich schon jetzt mit den Auswirkungen der Erderwärmung auseinandersetzen. Kapstadts Einwohner*innen erlebten in den vergangenen Jahren eine Krise, die nördlicher gelegenen Ländern möglicherweise noch bevorsteht: eine anhaltende Dürre, die die öffentliche Wasserversorgung bedrohte. Südafrika ist die erste von insgesamt elf Stationen, die Theresa und Raphael auf ihrer Reise einlegten. Nach Südafrika und Mosambik wollte das Journalistenpaar weiter nach Kenia, Uganda, den Sudan und Ägypten reisen und schließlich nach Italien übersetzen. Wegen der Corona-Krise mussten sie die Reise an einem Grenzposten zwischen Mosambik und Malawi abbrechen und nach Deutschland zurückkehren. Später ging es dann weiter nach Großbritannien, Schweden und Norwegen – und letztendlich bis in die Arktis. Ihre Erlebnisse veröffentlichten sich jetzt in Buchform („Zwei am Puls der Erde"). Im Interview sprachen wir mit ihnen unter anderem über ihre Rolle als weiße Reporter in Afrika und über „grünen Kolonialismus“.