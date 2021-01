Silvesterparty mit mehr als 2500 Gästen in Frankreich

Umso unglaublicher klingt da eine Meldung aus Frankreich: Offenbar haben sich dort in dem französischen Dorf Lieuron in der Bretagne in einem Hangar 2500 Menschen zu einer Silvesterparty getroffen, professionelle Soundanlage, Heizpilze, Catering-Stände und Lasershow inklusive. Das Dorf selbst hat eigentlich nur knapp 800 Einwohner*innen. Bei den Gästen des Raves handelte es sich um Menschen aus den verschiedenen Regionen Frankreichs und aus dem europäischen Ausland. Die Vermutung, dass das Event über soziale Netzwerke koordiniert wurde, liegt nahe. Viele trugen keine Maske und waren stark betrunken. In einem Beitrag des französischen Fernsehsenders BFMTV äußert ein junger Mann zu seinen Gründen, dass er sich monatelang an die Regeln gehalten habe und jetzt einfach feiern wollte. In Frankreich gilt aufgrund der hohen Infektionszahlen ab 20 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre, die Bretagne ist allerdings eine der Regionen mit den niedrigsten Infektionszahlen.